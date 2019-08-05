Погода в Тернополе: прогноз на 5-11 августа

Погода в Тернополе с 5 по 11 августа будет теплой и дождливой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 24-28 градусов тепла.
С понедельника по четверг Тернополь ожидают сильные грозы. Ситуация улучшится только в пятницу, 10 августа.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Тернополе с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Тернополе
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Тернополе
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Тернополе
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Тернополе
Meteo.ua
Прогноз погоды в Тернополе
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.
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