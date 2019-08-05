Погода в Тернополе: прогноз на 5-11 августа

Погода в Тернополе с 5 по 11 августа будет теплой и дождливой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 24-28 градусов тепла.

С понедельника по четверг Тернополь ожидают сильные грозы. Ситуация улучшится только в пятницу, 10 августа.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Тернополе с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Тернополе Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Тернополе Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Тернополе Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Тернополе Meteo.ua

Прогноз погоды в Тернополе Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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