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Погода в Тернополе: прогноз на 5-11 августа

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Погода в Тернополе с 5 по 11 августа будет теплой и дождливой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 24-28 градусов тепла.

С понедельника по четверг Тернополь ожидают сильные грозы. Ситуация улучшится только в пятницу, 10 августа.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Тернополе с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Тернополе

Прогноз погоды в Тернополе

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Тернополе

Прогноз погоды в Тернополе

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Тернополе

Прогноз погоды в Тернополе

Meteoprog.ua

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Прогноз погоды в Тернополе

Прогноз погоды в Тернополе

Meteo.ua

Прогноз погоды в Тернополе

Прогноз погоды в Тернополе

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Тернополь
Тег
погода
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