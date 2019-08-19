Погода в Тернополе: прогноз на 19-25 августа

Погода в Тернополе с 19 по 25 августа будет теплой и солнечной. Днем температура в городе будет колебаться в районе 30 градусов выше ноля.

В пятницу перед Днем независимости, по прогнозам синоптиков, Тернополь ожидают кратковременные дожди. Впрочем, в выходные снова распогодится.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Тернополе с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Тернополе sinoptik.ua

Прогноз погоды в Тернополе gismeteo.ua

Прогноз погоды в Тернополе meteoprog.ua

Прогноз погоды в Тернополе meteo.ua

Прогноз погоды в Тернополе accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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