Погода в Тернополе: прогноз на 19-25 августа

Погода в Тернополе с 19 по 25 августа будет теплой и солнечной. Днем температура в городе будет колебаться в районе 30 градусов выше ноля.
В пятницу перед Днем независимости, по прогнозам синоптиков, Тернополь ожидают кратковременные дожди. Впрочем, в выходные снова распогодится.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Тернополе с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Тернополе
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Тернополе
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Тернополе
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Тернополе
meteo.ua
Прогноз погоды в Тернополе
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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