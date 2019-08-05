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Погода в Полтаве: прогноз на 5-11 августа

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Погода в Полтаве с 5 по 11 августа будет облачной и жаркой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 22 до 30 градусов выше нуля.

В конце недели, в субботу, Полтаву ожидает сильная гроза. Но в остальные дни синоптики не прогнозируют осадков.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Полтаве с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Полтаве

Прогноз погоды в Полтаве

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Полтаве

Прогноз погоды в Полтаве

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Полтаве

Прогноз погоды в Полтаве

Meteoprog.ua

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Прогноз погоды в Полтаве

Прогноз погоды в Полтаве

Meteo.ua

Прогноз погоды в Полтаве

Прогноз погоды в Полтаве

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Полтава
Тег
погода
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