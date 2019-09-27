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27 сентября • обновлено в 18:37
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Погода в октябре: появился детальный прогноз по Украине

3.6т Читать материал на украинском

На территории Украины в октябре ожидается благоприятная погода, обильные дожди не предвидятся, в первой половине месяца удержатся солнечные дни.

Как пишет "Метеопрог", 1-10 октября будут исключительно теплыми. Дневная температура достигнет максимально +15 +18.

Вторая декада октября (11-20 октября) будет более прохладной и сырой. Температура на юге достигнет +14 градусов.

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Новости
Синоптик дала теплый прогноз по Украине на выходные

Во второй и третьей декаде начнутся осенние дожди. С 21 по 31 октября будет холодно, ночи будут морозными, а утро очень прохладным. Появятся первые морозы.

В течение дня температура воздуха достигнет максимально +10…+12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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