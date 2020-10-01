Погода в октябре-2020: синоптики предупредили о температурных качелях и бабьем лете

В октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.

Синоптики же обещают в этом месяце приход бабьего лета, а под конец – заморозки. OBOZREVATEL собрал их прогнозы и предлагает подробнее узнать о погоде на территории страны в октябре 2020-го.

Дожди и максимум +22

В октябре в Украине средняя температура воздуха будет в пределах климатической нормы и составит +7... +12 , а в горах – около +6... +7 градусов . Синоптики Укргидрометцентра утверждают, что аномалий не ожидается – все будет в пределах средних многолетних значений.

По их прогнозу, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что также в пределах многолетних значений.

В подробном прогнозе народный синоптик Леонид Горбань рассказал OBOZREVATEL, что больше всего дождей ожидается на юге страны, а меньше всего – на востоке.

По его словам, в октябре на всей территории Украины сохранится теплая погода.

В октябре на всей территории Украины сохранится теплая погода

"На юге дожди, начавшиеся 29-30 сентября, продлятся и 1-2 октября. Также в этом регионе осадки ожидаются 8-10 октября, а затем еще в 16-18 и 27-28 числах месяца. 1-4 октября температура воздуха составит 19-22 градуса выше нуля, 6-7 числа немного снизится – до 16-17 градусов – и в таких пределах продержится до 17-18 октября", – рассказал синоптик.

Похолодание ожидается 19 октября – до 14-16 градусов тепла. Только в самом конце месяца, 29-31 октября, температура упадет до 11-12 градусов. Ночью 6-7 октября на юге будет 8-9 градусов тепла, а с 20-21 числа – 3-5 градусов.

По словам Горбаня, в центральной Украине первая половина месяца будет такой же теплой, как на юге.

"Начиная с 8 октября, температура воздуха в центре будет держаться в пределах 16-17 градусов выше нуля, а в 20-х числах немного опустится – до 12-13 градусов. В последние 3-4 дня октября температура составит 8-9 градусов тепла. Дожди в этом регионе ожидаются примерно в те же даты, что и на юге, но со сдвигом в один-два дня", – спрогнозировал он.

Что касается востока, то в этой части Украины до 8-10 октября температура будет примерно на уровне показателей юга. С другой стороны, в указанном регионе пройдет намного меньше дождей: обильные осадки ожидаются в начале и конце месяца, а в остальное время – только местами и на уровне не более 0,5-0,8 мм.

Украину ждут температурные сюрпризы

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида уточнил, что второй месяц осени-2020 в Украине продемонстрирует близкую к средним многолетним значениям температуру, но не исключены и погодные сюрпризы.

В октябре Украину ждут температурные сюрпризы

Так, на большей части Украины во второй и третьей декадах месяца в регионах будет наблюдаться переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону снижения. Тогда как в южной части страны и на Закарпатье ниже этой отметки столбики термометров опустятся только в первой декаде ноября.

Однако, подчеркнул Кульбида, могут быть и температурные сюрпризы, ведь в предыдущие годы в октябре были зафиксированы аномальные отклонения от средних температур в Украине.

В горных районах запада и на Прикарпатье погода может кардинально отличаться от остальной территории

Синоптик Леонид Горбань добавил, что на крайнем востоке, в горных районах запада и на Прикарпатье погода может кардинально отличаться от остальной территории своего региона. В этих отдельных зонах вероятны перепады – от значительных температурных колебаний до обильных осадков.

Когда в Украине будет бабье лето

Народный синоптик Владимир Деркач заявил, что эта осень порадует украинцев бабьим летом – их будет три.

Так, первое уже прошло – после периода похолодания в последней декаде сентября. А вот второе ожидается как раз в октябре. Правда, по словам Деркача, оно будет непродолжительное – около недели.

Отметим, что третье бабье лето в Украине прогнозируют на 5-6 ноября, после чего в страну придут настоящие зимние заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, зима 2020-2021 в Украине будет теплой и бесснежной – практически весь декабрь продержится плюсовая температура.