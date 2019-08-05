Погода в Одессе: прогноз на 5-11 августа

Погода в Одессе с 5 по 11 августа обещает быть жаркой. Температура воздуха будет колебаться в районе 28-30 градусов выше ноля.

Однако все синоптики сходятся на том, что в начале недели Одессу накроют серьезные грозы и сильные дожди. Впрочем, ветер будет умеренным, а новые штормы и смерчи не ожидаются.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Одессе Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Одессе Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Одессе Meteoprog.ua

Синоптик Наталья Диденко обещает общее потепление по всей Украине, которое затронет и Одессу. "Уже со вторника воздух начнется прогреваться, завтра ожидается 20-27 градусов... Дальше – выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть из-за 30 градусов", - заверила она.

Прогноз погоды в Одессе Meteo.ua

Прогноз погоды в Одессе Accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу 3 августа Одессу накрыло сильным ливнем, который буквально затопил город.

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