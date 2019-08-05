Погода в Николаеве: прогноз на 5-11 августа

Погода в Николаеве с 5 по 11 августа будет сухой и жаркой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 23 до 29 градусов тепла.

Единственным грозовым днем для Николаева будет понедельник, 5 августа. Кроме того, мелкий дождь может пройти по городу 7 августа. В остальные дни осадков синоптики не ожидают.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Николаеве Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Николаеве Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Николаеве Meteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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