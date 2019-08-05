Погода в Николаеве: прогноз на 5-11 августа

Погода в Николаеве с 5 по 11 августа будет сухой и жаркой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 23 до 29 градусов тепла.
Единственным грозовым днем для Николаева будет понедельник, 5 августа. Кроме того, мелкий дождь может пройти по городу 7 августа. В остальные дни осадков синоптики не ожидают.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Николаеве
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Meteo.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.
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