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Погода в Николаеве: прогноз на 5-11 августа

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Погода в Николаеве с 5 по 11 августа будет сухой и жаркой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 23 до 29 градусов тепла.

Единственным грозовым днем для Николаева будет понедельник, 5 августа. Кроме того, мелкий дождь может пройти по городу 7 августа. В остальные дни осадков синоптики не ожидают.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Meteoprog.ua

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Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Meteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Николаев
Тег
погода
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