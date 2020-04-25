Погода в мае 2020 в Украине: синоптик дал неожиданно холодный прогноз на месяц

Май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

Такой прогноз в интервью OBOZREVATEL озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, не исключены в отдельные дни заморозки и на поверхности почвы, и в воздухе.

Погода в мае 2020: прогноз на месяц Иллюстрация

"Потому что сложились такие условия, что зимой у нас основной холод был зажат в арктическом регионе, и преобладал перенос более теплых воздушных масс с запада. А сейчас наоборот, все чаще и чаще с севера проникают более холодные воздушные массы на юг. Это приводит к периодам похолодания и заморозков", – сказал он.

Полную версию интервью читайте на OBOZREVATEL 26 апреля в 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало мая будет аномально жарким, однако на День победы Украину накроют дожди.