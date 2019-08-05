Погода в Херсоне: прогноз на 5-11 августа

Погода в Херсоне с 5 по 11 августа будет переменной, но теплой. Температура воздуха, уверены синоптики, будет колебаться в районе 24-29 градусов тепла.

В понедельник и пятницу Херсон ожидают сильные грозы. Самыми жаркими и сухими днями в Херсоне станут выходные.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Херсоне с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Херсоне Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Херсоне Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Херсоне Meteoprog.ua

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Прогноз погоды в Херсоне Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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