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Погода в Херсоне: прогноз на 5-11 августа

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Погода в Херсоне с 5 по 11 августа будет переменной, но теплой. Температура воздуха, уверены синоптики, будет колебаться в районе 24-29 градусов тепла.

В понедельник и пятницу Херсон ожидают сильные грозы. Самыми жаркими и сухими днями в Херсоне станут выходные.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Херсоне с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Херсоне

Прогноз погоды в Херсоне

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Херсоне

Прогноз погоды в Херсоне

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Херсоне

Прогноз погоды в Херсоне

Meteoprog.ua

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Прогноз погоды в Херсоне

Прогноз погоды в Херсоне

Meteo.ua

Прогноз погоды в Херсоне

Прогноз погоды в Херсоне

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Херсон
Тег
погода
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