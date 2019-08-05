Погода в Херсоне: прогноз на 5-11 августа

Погода в Херсоне с 5 по 11 августа будет переменной, но теплой. Температура воздуха, уверены синоптики, будет колебаться в районе 24-29 градусов тепла.
В понедельник и пятницу Херсон ожидают сильные грозы. Самыми жаркими и сухими днями в Херсоне станут выходные.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Херсоне с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Херсоне
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Херсоне
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Херсоне
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Херсоне
Meteo.ua
Прогноз погоды в Херсоне
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.
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