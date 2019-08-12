Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Погода в Харькове: прогноз на 12-18 августа

635 Читать материал на украинском

Погода в Харькове с 12 по 18 августа обещает быть солнечной и жаркой. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 градусов выше ноля.

Синоптики прогнозируют, что непогода на этой неделе затронет Харьков лишь в субботу – 17 августа ожидается небольшая гроза. В остальные же дни осадков быть не должно.

12 августа - прогноз погоды от ObozTV

Новости
Россия чуть не отравила Харьков: стали известны подробности теракта

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

Meteo.ua

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Харькове

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Погода в Харькове" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в Харькове Прогноз погоды
Место
Украина Харьков
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...