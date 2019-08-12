Погода в Харькове: прогноз на 12-18 августа

Погода в Харькове с 12 по 18 августа обещает быть солнечной и жаркой. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 градусов выше ноля.

Синоптики прогнозируют, что непогода на этой неделе затронет Харьков лишь в субботу – 17 августа ожидается небольшая гроза. В остальные же дни осадков быть не должно.

12 августа - прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Харькове Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харькове Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Харькове Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Харькове Meteo.ua

Прогноз погоды в Харькове Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

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