Погода в Харькове: прогноз на 12-18 августа

Погода в Харькове с 12 по 18 августа обещает быть солнечной и жаркой. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 градусов выше ноля.
Синоптики прогнозируют, что непогода на этой неделе затронет Харьков лишь в субботу – 17 августа ожидается небольшая гроза. В остальные же дни осадков быть не должно.
12 августа - прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 12 по 18 августа.
Прогноз погоды в Харькове
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Харькове
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Харькове
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Харькове
Meteo.ua
Прогноз погоды в Харькове
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".
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