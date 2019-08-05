Погода в Днепре: прогноз на 5-11 августа

Погода в Днепре с 5 по 11 августа будет переменной, но при этом постоянно теплой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 23-28 градусов тепла.

В субботу, во вторую половину дня, Днепр накроет грозой. Однако уже к вечеру она закончится, обещают синоптики.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Днепре с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Днепре Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Днепре Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Днепре Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Днепре Meteo.ua

Прогноз погоды в Днепре Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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