Погода в Днепре: прогноз на 5-11 августа

Погода в Днепре с 5 по 11 августа будет переменной, но при этом постоянно теплой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 23-28 градусов тепла.
В субботу, во вторую половину дня, Днепр накроет грозой. Однако уже к вечеру она закончится, обещают синоптики.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Днепре с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Днепре
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Днепре
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Днепре
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Днепре
Meteo.ua
Прогноз погоды в Днепре
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.
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