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Погода в Днепре: прогноз на 19-25 августа

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Погода в Днепре с 19 по 25 августа будет жаркой и почти всю неделю безоблачной. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 27-33 градусов тепла.

Новости
В Днепре объявили штормовое предупреждение: погода на 19 и 20 августа

Самым жарким днем для Днепра станет четверг – температура поднимется до 33 градусов выше ноля. Солнце будет скрываться за облаками только в пятницу.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Днепре с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

sinoptik.ua

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

gismeteo.ua

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

meteoprog.ua

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

meteo.ua

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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