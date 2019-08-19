Погода в Днепре: прогноз на 19-25 августа

Погода в Днепре с 19 по 25 августа будет жаркой и почти всю неделю безоблачной. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться в районе 27-33 градусов тепла.

Самым жарким днем для Днепра станет четверг – температура поднимется до 33 градусов выше ноля. Солнце будет скрываться за облаками только в пятницу.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Днепре с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Днепре sinoptik.ua

Прогноз погоды в Днепре gismeteo.ua

Прогноз погоды в Днепре meteoprog.ua

Прогноз погоды в Днепре meteo.ua

Прогноз погоды в Днепре accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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