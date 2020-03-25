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25 марта • обновлено в 11:28
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Погода в апреле 2020-го в Украине: народный синоптик удивил прогнозом

2.6т
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Погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, сообщается в инфографике "Сегодня". Кроме того, он по дням расписал, какой будет температура в апреле.

Так, с 1 по 5 число ожидается переменная облачность, тепло и отсутствие осадков. С 6 по 9 будет пасмурно, прохладно и небольшие дожди.

Погода в Украине

Погода в Украине

"Сегодня"

С 10 по 13 в Украине прогнозируется переменная облачность и потепление без дождей. А уже с 14 по 16 снова вернется пасмурная, дождливая и прохладная погода.

17-18 апреля на территории страны будет облачно, но тепло и сухо. 19 и 20 числа снова начнется небольшой дождь и вернется прохлада.

Уже с 21 по 28 число в Украине снова установится теплая, сухая, но облачная погода. В последние дни апреля ожидается переменная облачность, потепление и небольшой дождь.

Погода в апреле

Погода в апреле

"Гороскоп Гуру"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань спрогнозировал, что теплая весенняя погода вернется в Украину только в начале апреля, когда средняя температура будет свыше 5 градусов тепла.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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