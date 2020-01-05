Поздняя весна и дождливое лето: синоптик дал детальный прогноз на 2020 год в Украине

Украинцам следует ожидать в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

По его расчетам, весна будет холодной, кроме последнего месяца. В марте и апреле ожидается снег и заморозки, тогда как май порадует летним теплом. Летом же снова ожидается прохладная погода.

Синоптик дал прогноз на 2020 год n-w.tv

"Первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется - он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей", – рассказал синоптик.

Он отметил, что осень будет холодной и сырой. В частности, сентябрь станет по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы.

Однако в начале октября после небольших дождей прогнозируют 10 дней не жаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь – холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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