"Погода – ужас!" В Украине неожиданно выпал снег. Фото и видео

На трассе Бердичев – Житомир выпало огромное количество осадков в виде града и мелкого снега.

При этом температура воздуха была 18 выше ноля, но град обильно покрыл дорогу, сказано в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, просколльте до конца новости).

Отметим, что на выходных 8-9 июня Бердичев накрыл сильный град. В сети опубликовали видео, на котором показана аномальная погода.

Пользователи сети рассказывали, что "снега по колено" и "погода просто ужас". При этом на видео показано, что лед побил машины, некоторые авто занесло в кювет. Сказано, что температура была +15, но дорога густо усеяна льдом.

В "Житомироблэнерго" сообщили, что из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов в 24 районах области. Электричество возобновили лишь вечером 10 июня.

Град в Бердичиве Соцсети

Град в Бердичиве Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во вторник 11 июня в большинстве областей температура превысит 30 градусов, на отдельных территориях ожидаются осадки.

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