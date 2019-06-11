ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Погода – ужас!" В Украине неожиданно выпал снег. Фото и видео

2.1тЧитать материал на украинском

На трассе Бердичев – Житомир выпало огромное количество осадков в виде града и мелкого снега.

При этом температура воздуха была 18 выше ноля, но град обильно покрыл дорогу, сказано в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, просколльте до конца новости).

Отметим, что на выходных 8-9 июня Бердичев накрыл сильный град. В сети опубликовали видео, на котором показана аномальная погода.

Новости
Грозы, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Пользователи сети рассказывали, что "снега по колено" и "погода просто ужас". При этом на видео показано, что лед побил машины, некоторые авто занесло в кювет. Сказано, что температура была +15, но дорога густо усеяна льдом.

В "Житомироблэнерго" сообщили, что из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов в 24 районах области. Электричество возобновили лишь вечером 10 июня.

Град в Бердичиве

Град в Бердичиве

Соцсети

Град в Бердичиве

Град в Бердичиве

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во вторник 11 июня в большинстве областей температура превысит 30 градусов, на отдельных территориях ожидаются осадки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
УкраинаЖитомир
Теги
погодаснегопад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel