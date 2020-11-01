Заморозки и дожди: синоптики уточнили погоду на понедельник в Украине

Дарья Дурова Общество 21:12, 1.11.2020 Обновлено: 21:19, 1.11.2020

Погода в Украине в понедельник, 1 ноября, в большинстве регионов будет дождливой, осадков не предвидится только в западной части страны, а также в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу синоптиков, максимальная температура днем ожидается на юге и востоке (+10...+14 градусов). Однако, там ожидается более сильный дождь, чем в центре страны.

В северных, центральных и западных областях Украины будет не так тепло: в среднем +9...+11, в некоторых регионах от +8 градусов.

Кроме того, ночью во Львовской и Черновицкой областях температура может опуститься до +1...+3, а в Ивано-Франковской области – до 0 или +2 градусов.

Погода в Украине
meteo.gov.ua

В Киеве и области неделя начнется с дождя. Прогнозируется +5...+7 ночью и +8...+10 днем.

Погода в Киевской области
meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 5 дней
meteo.gov.ua

О прогнозе погоды на понедельник, 2 ноября, от синоптика Натальи Диденко читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.

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