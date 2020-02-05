"Смоет весенний макияж": синоптик предупредила о приходе зимы в Украину

В большинстве регионов Украины 6 февраля будет зимняя погода – снегопады, ветер и даже гололедица.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, причиной таких изменений является циклон "Петра", центр которого 6 февраля как раз достигнет оккупированного Крыма.

"Поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления еще задержатся на юге, востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области. Днем к западу и северу Украины подгребет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снежок", – предупредила Диденко.

Что касается температуры воздуха, то она даже опустится до минусовых значений как ночью, так и днем (за исключением Крыма).

Погода в Украине "Наше місто"

"Температура воздуха, наконец, смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем – ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до 4-9 градусов", – отметила Диденко.

Кроме того, 6 февраля будет ветреным, с порывами северных направлений. Усугубятся плохие погодные условия гололедом на дорогах.

Что касается Киева, то здесь 6 февраля также будет скользко, температура ночью опустится до 6-8 градусов мороза, а днем ​​потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем ​​набегут облака. Во второй половине дня, ближе к вечеру, начнется снегопад.

"Так что можно, наконец, достать замечательную ондатровую 1978 года или норковую Zilli шапку-ушанку и почувствовать, как пощипывает щеки от морозца", – пошутила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

Так, по данным Укгидрометцентра, особо морозная погода в Украине установится 8 февраля, но период похолодания продлится всего четыре дня.

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