Погода резко ухудшится: Украину накроет снежная буря

В Украине в среду, 29 января, ожидается значительное ухудшение погодных условий. Причиной тому станут активные атмосферные фронты.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что в Украину придут дожди и мокрый снег.

"В связи с понижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, будет выпадать преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Появится сильный, до штормовых порывов, ветер. Южного направления", – добавила Диденко.

Она сообщила, что температура воздуха в Украине на протяжении дня среды ожидается в пределах 0…+4 градусов, на юге +4…+8 градусов, в Крыму +6…+10 градусов.

"В Киеве завтра также – изменение погоды. Пройдут дожди, в районе 19 часов дождь может переходить в мокрый снег. Усилится ветер до сильного. Температура воздуха будет невысокой 0…+2 градуса", – уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!