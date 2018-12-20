Погода резко ухудшится: синоптики дали прогноз по Украине до конца недели

В Украине до конца текущей недели, с 21 по 23 декабря, ожидается ухудшение погодных условий и ураганный ветер.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу выпадет небольшой, а в субботу - умеренный снег, днем с дождем, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед.

Только в южной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в высокогорье Карпат 25 м/с, метель.

21 декабря температура ночью составит 1-6° в Карпатах, на севере Левобережья 7-12° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, 22 декабря в южной части и местами в Прикарпатье 2-7° тепла.

23 декабря синоптики прогнозируют мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью и днем составит от 3° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем местами температура поднимется до 4-6° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, что самые лютые морозы нужно ждать в начале февраля, когда пик холодов достигнет -30.

До конца декабря в Украине ожидаются температурные качели, которые сменятся к Новому году небольшими морозами.