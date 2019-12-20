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20 декабря • обновлено в 13:29
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Погода в Украине побила все рекорды: выяснилась причина

1.5т
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Аномально теплая погода декабря 2019 года побила исторические рекорды в ряде регионов Украины.

"Это погодная аномалия", – сказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"В большинстве западных областей, частично в Винницкой области были побиты абсолютные исторические температурные максимумы. На остальной территории температура приближалась к историческим максимумам или они были повторены", – сообщил синоптик.

Температурные показатели в ряде регионов Украины превысили исторические максимумы

Температурные показатели в ряде регионов Украины превысили исторические максимумы

"Для декабря месяца это теплая, аномально теплая погода", – подчеркнул он.

Синоптик пояснил причину небывало теплого декабря в Украине. "Это связано с тем, что над территорией страны присутствует теплая влажная воздушная масса с Балкан, со Средиземного моря".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре назвали дату похолодания в декабре. Синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Она, как и весь декабрь, будет аномально теплой.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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