Погода в Украине побила все рекорды: выяснилась причина

Аномально теплая погода декабря 2019 года побила исторические рекорды в ряде регионов Украины.

"Это погодная аномалия", – сказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"В большинстве западных областей, частично в Винницкой области были побиты абсолютные исторические температурные максимумы. На остальной территории температура приближалась к историческим максимумам или они были повторены", – сообщил синоптик.

Температурные показатели в ряде регионов Украины превысили исторические максимумы

"Для декабря месяца это теплая, аномально теплая погода", – подчеркнул он.

Синоптик пояснил причину небывало теплого декабря в Украине. "Это связано с тем, что над территорией страны присутствует теплая влажная воздушная масса с Балкан, со Средиземного моря".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре назвали дату похолодания в декабре. Синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Она, как и весь декабрь, будет аномально теплой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!