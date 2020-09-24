Погода на зиму в Украине: "бабье лето" в декабре и снег под Новый год

Синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

Также метеорологи, с которыми пообщался OBOZREVATEL, прогнозируют сохранение тенденций прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и даже возможные ледяные дожди.

В частности, синоптик Татьяна Адаменко подчеркнула, что есть вероятность, что зима будет бесснежной, как и в прошлом году, но также есть вероятность того, что в зимний период будут дожди. По ее мнению, это не худший вариант, так как Украина сейчас страдает от засухи.

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что этой зимой ожидается мало снега, ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

В своем годовом прогнозе народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в декабре будет плюсовая температура как днем, так и ночью, а похолодание – только после Дня святого Николая. Он даже назвал последнюю декаду декабря “зимним бабьем летом” из-за ожидаемой аномально теплой погоды. А вот перед самым Новым годом синоптик ждет небольшие заморозки и снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23-25 сентября в Украине начнется постепенное потепление, до этого наблюдался период похолодания.