Погода на выходные в Украине: штормовой ветер и конец "бабьего лета"

На выходные, 26-27 сентября, синоптики прогнозируют в Украине постепенное снижение температуры и дожди. Погода изменится сначала в западных областях, а затем новый атмосферный фронт дойдет и до востока страны.

Воскресенье станет последним днем “бабьего лета", но расстраиваться не стоит: этой осенью еще будут другие теплые периоды. В комментарии OBOZREVATEL синоптик Наталья Диденко подробно описала, чего ждать от погоды украинцам в ближайшие два дня.

“В Украину постепенно будет заходить другая воздушная масса, поэтому погода начнет меняться. В субботу дожди с грозами пройдут местами в западных областях, а также локально на Одесщине и Винничине. Помимо этого, в западных областях снизится температура воздуха на несколько градусов. На остальной территории страны погода еще останется сухая, без осадков, с высокой температурой – 23-27 градусов выше нуля", – сказала она.

Синоптик остановилась на погоде в воскресенье, когда атмосферный фронт накроет всю Украину.

“Характерная особенность суток 27 сентября – сильный юго-восточный ветер вплоть до штормовых порывов. Нужно быть особенно внимательным, находясь под старыми ветвистыми деревьями и возле билбордов. В воскресенье атмосферный фронт будет двигаться с запада на восток, поэтому дожди будут идти по такому же принципу: ночью-днем – на Западе, Севере и части Востока Украины, а до восточных областей дойдут уже поздно вечером", – уточнила Диденко.

По ее словам, температура воздуха на Севере и на Западе в воскресенье составит 17-23 градуса выше нуля, а на остальных территориях еще будет держаться в пределах 23-26 градусов.

“26 сентября в Киеве без осадков, сильный ветер, 25 градусов выше нуля. 27 сентября пройдет дождь, продолжится сильный ветер, а температура воздуха упадет до 19-20 градусов", – рассказала она.

Слова своей коллеги подтвердил OBOZREVATEL синоптик Роман Мурмыло. Согласно его прогнозу, 26 сентября на Западе Украины пройдут дожди с грозами, а на остальной территории погода будет приблизительно такая же, как сегодня. В воскресенье ожидаются дожди и понижение температуры – все это в сопровождении порывистого ветра. При этом он уточнил, что осадки будут умеренного характера, то есть без ливней.

“После того, как пройдет атмосферный фронт 27 сентября, температура упадет. Можно сказать, что в этот день первое “бабье лето" завершится. Но будет еще второе", – заключил Мурмыло.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.