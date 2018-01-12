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Погода на выходные: по Украине ударят сильные морозы

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В субботу и воскресенье, 13 и 14 января, по всей Украине ожидается существенное похолодание, особенно в ночное время.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В частности, в субботу, 13 января, во всех областях ожидается облачная погода.

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А в Ивано-Франковской и Тернопольской областях ожидается снег.

Температура днем на западе, востоке, севере и в центре составит в среднем от -2 до – 4 градусов, на юге – от -1 до –3. Ночью морозы на западе и юге могут достигнуть -6, в других областях -8.

В Киеве в субботу будет облачно, днем -3...-5, ночью -5…-7.

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В воскресенье, 14 января, снег пойдет в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

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Температура на западе и в центре составит днем -2…-4, на востоке и севере -4…-6, на юге -1…-3.

Ночью морозы на западе достигнут -9, в центре -10, на юге -9, на севере и на востоке -12…-14 градусов.

В Киеве в воскресенье будет облачно, температура днем -3…-5, ночью -8…-10.

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Также на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко отметила, что усиление осадков в Украине будет блокировать северных антициклон своим высоким атмосферным давлением.

"Однако в субботу небольшой снег может полетать в Крыму, где-то на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях. А в воскресенье - только в Крыму и в Запорожье", - уточнила она.

Напомним, ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал о неожиданном потеплении в Украине.

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Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
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