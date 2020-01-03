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3 января • обновлено в 10:46
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Погода на выходные и Рождество: Гидрометцентр уточнил прогноз

1.2т
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Прогноз погоды на рождественские праздники в Украине с 4 по 7 января обещает плюсовые температуры.

"5 января по территории Украины пройдет атмосферный фронт, но на погоду он существенно не повлияет", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Как уточнил синоптик, атмосферный фронт приведет к тому, что температура воздуха днем "будет немного ниже, чем сейчас, но не существенно". Он также пообещал мокрый снег и дождь "днем 4 января и в течение суток 5 января".

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В то же время в Гидрометцентре заверили, что в Рождественский Сочельник, в ночь с 6 на 7 января, и на Рождество осадков не ожидается. "Ночью будет слабый "минус", от 0 до 3 градусов мороза, днем – слабый "плюс" – от 0 до 5 градусов тепла".

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Такая погода будет наблюдаться на всей территории Украины, добавил синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре прокомментировали прогноз погоды на конец января 2020 года, согласно которому температура воздуха может опуститься до 27 градусов мороза. Как пояснил синоптик, достоверным можно считать лишь прогноз, сделанный не более чем на 10 дней.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прогноз погоды Рождество Эксклюзив
Место
Украина
Тег
погода
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