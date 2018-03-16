Якщо що, то ми - готові!

Бо я вже не пам"ятаю, скільки разів говорила про прийдешнє похолодання та циклони з Південної Європи. Тому ще раз і вже на завтра. Ну, ще й на післязавтра. Отже.

17 березня з району Середземномор"я, Італії до нас стрибоне активний циклон. Циклон принесе штормовий вітер. Дощі - вночі на південний захід, вдень задощить на сході, а у північні та західні області України прийдуть снігопади та хуртовини. У центральних областях - дощі та мокрий сніг, залежно від температури повітря.

Про температуру повітря. Надзвичайно важко її прогнозувати на завтра. Пробую. На Півночі та Заході вдень похолодає до -2-8 градусів! У Центрі буде 0-5 градусів тепла. На Сході України +3+9 градусів. А на Півдні +8+15 градусів! Завтра вдень найінтенсивніші опади пройдуть на Сході та північному сході - дощ та мокрий сніг, на решті території опади залишаться, але послабшають. На Одещині, Миколаївщині, у Кіровоградській та Вінницькій областях вдень 17-го березня опади припиняться. Проте вже вночі 18-го березня південна частина зазнає впливу чергової повітряної маси із опадами та сильним вітром.

У Києві найближчої ночі - снігопади, хуртовини, ожеледиця. Вдень у суботу опади послабшають, проте вітер та мороз щипатимуться за щоки та давитимуть холодну сльозу. - 5-7 градусів у Києві.

У неділю у столиці перерва із сильними опадами, проте мороз та вітер втримаються. А в понеділок. 19-го березня, знову в Києві почне підсипати снігом.

Перед подорожами та походами 17-18 березня відповідно одягайтеся, перевірте стан автомобіля і любовно розправте плед на диванчику. Побути найближчими вихідними вдома - не найгірший буде вибір.