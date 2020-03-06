В марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а уже к концу весны – в мае – придет практически летняя погода.

Такой прогноз в интервью "Фактам" сделал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, в середине апреля по ночам еще будет минусовая температура, а май порадует летним теплом.

Март

"Начало весны будет классическим: небольшие осадки, которые иногда будут перерастать в сильные. До конца первой декады очень ветрено. Температура в этот период будет колебаться: ночью — минус, а днем преимущественно плюс. Во второй декаде марта погода улучшится, осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура. Последняя декада марта тоже не разочарует. Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки ожидаются небольшие", – рассказал синоптик.

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Апрель

Начало апреля, по словам синоптика, будет дождливым и прохладным. В средине первой декады температура начнет расти.

"После 10-го числа потепление продолжится — с небольшими перерывами на день-два, по ночам возможны заморозки. Перед Пасхой (19 апреля — Ред.) еще потеплеет, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Только третья декада принесет больше осадков, но значительного повышения температуры придется подождать", – поделился Деркач.

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Май

Последний месяц лета, говорит Деркач, также начнется с небольших осадков — в течение одного-двух дней. Но это не отразится на температуре воздуха, которая будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели.

"Такое тепло продержится и захватит начало второй декады. А вот дальше дожди немного "утихомирят" температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Последняя декада порадует настоящим теплом, правда, пройдут кратковременные дожди – день-два. Ожидается, что в конце месяца пройдут ливневые дожди и похолодает", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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