Погода на Святого Николая в Украине будет без ветра и осадков, – синоптик
Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.
Об этом OBOZREVATEL рассказал синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. Он отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.
По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0 градусов, ночью – мороз до -2 градусов, а днем – до +2.
"Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.
Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.
Отметим, ранее народный синоптик Леонид Горбань также выразил убеждение, что на новогодне-рождественские праздники погода не порадует зимней сказкой.
Также ранее синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года в Украине, пообещав мороз на День святого Николая и "мокрый" Новый год.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето". По его словам, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.
Со своей стороны, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя. В то же время, вероятно, она будет носить "европейский характер".
По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, погода в Украине на Новый год будет без морозов и снега.