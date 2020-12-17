Погода на Святого Николая в Украине будет без ветра и осадков, – синоптик

Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.

Об этом OBOZREVATEL рассказал синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. Он отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.

По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0 градусов, ночью – мороз до -2 градусов, а днем – до +2.

"Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.

Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.

Отметим, ранее народный синоптик Леонид Горбань также выразил убеждение, что на новогодне-рождественские праздники погода не порадует зимней сказкой.

Также ранее синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года в Украине, пообещав мороз на День святого Николая и "мокрый" Новый год.

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето". По его словам, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.