Погода на Сочельник и Рождество: синоптик предупредила о морозе и осадках

В Украине 6 и 7 января ожидается морозная и сухая погода, но на Рождество возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталья Диденко, по ее словам антициклон из центра Европы вытеснит осадки, поэтому по всей Украине будет сухо.

"Ночью -1...-6 градусов, днем в понедельник, 6 января, 0...-3 градуса мороза, на юге и востоке и в части центральных областей до +2...+4 градусов", – пишет синоптик.

Новости Якою буде погода на Різдво

Диденко прогнозирует, что на Рождество существенные осадки маловероятны, единственное, возможен небольшой снег на востоке и крайнем севере Украины: "Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю".

Погода в Украине

В Киеве же ближе к позднему вечеру и на ночь небольшой снег перейдет в мокрый снег, снизится температура воздуха.

"Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза. На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4...-6 градусов, днем около нуля", – спрогнозировала Диденко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, прогноз погоды, который обещает в конце января 2020 морозы до 27 градусов в Украине, не является корректным.

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