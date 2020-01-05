Рождество без снега: синоптики изменили прогноз на праздники в Украине

Красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, погода 7 января будет преимущественно сухой и не слишком морозной.

"Должен огорчить украинцев, и киевлян в том числе. Рождество от Нового года существенно отличаться не будет", – предупредил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык в эфире ObozTV.

По его данным, в ночь с 6 на 7 января на большей части территории Украины осадков не ожидается.

"Только на Приазовье дождь, ночью – с мокрым снегом", – уточнил Билык.

Синоптик отметил, что температура воздуха несколько снизится, но до сильных морозов не дойдет.

"Ночные температуры -1… -6 градусов, а дневные около нуля: от -2 до +3 градусов. Только на юге плюсовые температуры в пределах +1… +6 градусов", – сообщил он.

Погода на Рождество в Украине Карта Украинского гидрометцентра

Снежное Рождество на картинах украинских художников Александр Мицник "Рождественские колядки"

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплый декабрь, зима в 2020 году может затянуться. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в начале марта в Украине ожидаются морозы и снегопады.

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