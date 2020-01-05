Рождество без снега: синоптики изменили прогноз на праздники в Украине

Красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, погода 7 января будет преимущественно сухой и не слишком морозной.
"Должен огорчить украинцев, и киевлян в том числе. Рождество от Нового года существенно отличаться не будет", – предупредил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык в эфире ObozTV.
По его данным, в ночь с 6 на 7 января на большей части территории Украины осадков не ожидается.
"Только на Приазовье дождь, ночью – с мокрым снегом", – уточнил Билык.
Синоптик отметил, что температура воздуха несколько снизится, но до сильных морозов не дойдет.
"Ночные температуры -1… -6 градусов, а дневные около нуля: от -2 до +3 градусов. Только на юге плюсовые температуры в пределах +1… +6 градусов", – сообщил он.
Погода на Рождество в Украине
Карта Украинского гидрометцентра
Снежное Рождество на картинах украинских художников
Александр Мицник "Рождественские колядки"
Как писал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплый декабрь, зима в 2020 году может затянуться. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в начале марта в Украине ожидаются морозы и снегопады.
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