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10 декабря • обновлено в 16:42
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Погода на Рождество в Украине: синоптики резко изменили прогноз

4.8т
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Синоптики изменили прогноз на ближайшие праздники в Украине, пообещав украинцам традиционную рождественскую погоду.

Если раньше они говорили о теплой зиме, то теперь заявляют о морозах на православное Рождество. Об этом пишет tochka.net.

Например, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в конце декабря на территории страны резко ухудшится синоптическая ситуация. По его словам, 28-29 декабря выпадет снег, который пролежит до праздников. А на Рождество 7 января ударят крепкие морозы: днем примерно -8, а ночью до -13 градусов.

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Синоптики прогнозируют мороз и снег на Рождество в Украине

Синоптики прогнозируют мороз и снег на Рождество в Украине

Солидарны с коллегой и синоптики ресурса "Метеопрог". Они убеждают в том, что декабрь в этом году будет теплее, чем обычно, но уже к концу месяца сильно похолодает и начнет идти снег.

А вот завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова категорична в своих прогнозах. Она уверяет, что в первые месяцы зимы новогодне-рождественского снега украинцам не видать.

"В конце декабря – начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и в то же время он будет имет совершенно иной характер – в основном мокрый снег. Метели ждут, но кратковременные", – отметила метеоролог.

Согласно таким прогнозам синоптиков, портал приводит плюсовые и минусовые градусы, которые, вероятно, будут показывать столбики термометров во время православного Рождества в городах Украины:

  • Киев: от 1 до 3, мрачно с прояснениями, небольшой снег.

  • Чернигов: от 0 до 4, мрачно с прояснениями, снег.

  • Суммы от -4 до -10, солнечно, снег.

  • Полтава: от -5 до -11, солнечно, снег.

  • Харьков: от -3 до -11, солнечно, снег.

  • Луганск: от -2 до -9, мрачно облачность, без осадков.

  • Донецк: от -2 до -9, облачно, без осадков.

  • Запорожье: от -2 до -6, мрачно облачность, без осадков.

  • Херсон: от 0 до -2, пасмурно, без осадков.

  • Кропивницкий: от -1 до -5, мрачно облачность, без осадков.

  • Черкассы: от 0 до -5, мрачно облачность, без осадков.

  • Днепр: от -2 до -8, мрачно облачность, без осадков.

  • Винница от 3 до 1, пасмурно, небольшой.

  • Житомир: от 0 до 3, облачно, дождь.

  • Хмельницкий: от 1 до 3, облачно, дождь.

  • Тернополь: от 1 до 4, облачно, дождь.

  • Ивано-Франковск: от 1 до 6, облачно, дождь.

  • Львов: от 2 до 6, облачно, дождь.

  • Луцк: от 2 до 4, облачно, дождь.

  • Ровно от 2 до 4, облачно, дождь.

  • Ужгород: от 2 до 6, облачно, дождь.

  • Черновцы: от 2 до 5, облачно, дождь.

  • Одесса от -1 до +2, облачно, дождь.

  • Николаев: от 0 до -3, пасмурно, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Марта Рок
Темы
Прогноз погоды Рождество
Место
Украина
Тег
погода
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Комментарии на сайте не модерированы
Калиняк Николай
Калиняк Николай
У этих недоумков, каждый день новый 《уточнённый прогноз》. Давно пора их разогнать.
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