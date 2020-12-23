Погода на Рождество 25 декабря в Украине: от мороза до +10

24-го декабря почти на всей территории Украины ожидаются дожди, лишь на востоке будет сухо и морозно – снег возможен только на Харьковщине.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, уже в скором времени на территории нашей страны начнется постепенное потепление.

Она также предупредила о возможном налипании мокрого снега, гололеде и гололедице на дорогах.

"Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на Западе, Севере, Юге Украины, а также в западных районах центральной части. До восточных областей осадки не дойдут, лишь на Харьковщине в четверг возможен снег", – подчеркнула она.

25 декабря на востоке следует ждать осложнения погодных условий – снега, мокрого снега, налипания мокрого снега, гололеда, сказала Диденко.

24 декабря в Украине усилится южный ветер – до штормовых значений.

Температура воздуха:

в восточных областях ночью до 4...10 градусов мороза, днем 1...4 градуса мороза;

на Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине и в Запорожье – от 2 мороза до 2 тепла;

на остальной территории Украины – до +1...+6 градусов.

В южной части страны 24-го декабря ожидается днем +4...+8 градусов, на Западе, вероятно, +5...+10 градусов, уточнила Диденко.

В Киеве 24 декабря ночью и утром осадки прекратятся, а во второй половине дня атмосферный фронт северного циклона Greta вновь принесет дожди и порывистый ветер.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около 2–3 градусов тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в феврале 2021 года в Украине ожидается два морозных периода. В последней декаде месяца существенно потеплеет.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Месяц начнется с сильных морозов на уровне 14 градусов в дневные часы и -21 градуса в ночные, уточнил он.