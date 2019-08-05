Азов накрыл "адский" шторм: синоптики дали прогноз

Погода на побережье Азовского моря в период до 11 августа будет теплой и сухой.

К пятнице, 9 августа, температура воздуха несколько приблизится к отметке 30 градусов. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, "все самое серьезное, что могло быть с погодой, случилось в ночь на воскресенье, 4 августа, и в ближайшие 10 дней такого не повторится. Циклон ушел, погода успокоилась".

Побережье Азовского моря, иллюстрация Styler – РБК-Украина

В течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться, осадки будут несущественными, "в субботу и воскресенье возможны отдельные грозовые дожди", – рассказал синоптик.

Что касается ночных температур, то они не будут опускаться ниже 13-14 градусов в понедельник, 5 августа, и ниже 18-19 градусов в воскресенье, 11 августа, – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в понедельник, 5 августа, в Киеве ожидается резкое похолодание до +10 градусов, однако такая погода будет только до обеда.

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