Погода на Новый год в Украине: в Гидрометцентре заявили об аномалии

Новогодняя ночь в Украине будет аномально теплой.

Прогноз погоды на 31 декабря и 1 января обещает "небольшой минус" ночью и температуру воздуха около 0 градусов в дневные часы. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Осадков в новогоднюю ночь по прогнозам пока не видно, но почему-то расчеты каждый день меняются. Может что-то пролетать – например, снежинки с дождинками, но серьезных осадков не ожидается", – сказал синоптик.

Погода на Новый год в Украине будет аномальной

В то же время он подчеркнул: "Это аномальная погода для конца декабря. Это теплее, чем нужно".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Украине до конца недели 26-29 декабря существенно похолодает и пойдет снег. В четверг, 26 декабря будет облачно с прояснениями. На севере и местами в центре Украины ожидается небольшой дождь, на западе – мокрый снег.

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