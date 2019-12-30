Мороз размоют "плюсы": синоптик дала свежий прогноз на Новый год в Украине

На Новый год в Украине ожидается дождливая погода с порывами сильного ветра и плюсовая температура.

Такой прогноз на своей странице в Facebook дала синоптик Наталья Диденко.

31-го декабря в течение дня мокрый снег, местами с дождем, выпадет на Волыни, в Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

Погода на Новый год: появился свежий прогноз Facebook Натальи Диденко

Ближе к вечеру, по прогнозу Диденко, и в ночь на Новый год, мокрый снег распространится на большую часть Украины. Только юг избежит существенных осадков.

"Поскольку именно днем ​​31 декабря и ночью 1 января вот этот небольшой мороз начнет размываться слабыми "плюсами", то и снег местами будет переходить в дождь", – пояснила синоптик.

По словам Диденко, отсыпаться 1 января можно будет при облачной погоде. Так, в центре, на востоке и юге ожидаются небольшие осадки. Днем 1 января сухо будет на севере и западе, а на Волыни возможна даже солнечная погода.

Погода на Новый год: появился свежий прогноз hotel-pushkino.ru

При этом синоптик обратила внимание на важный нюанс: 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня – без существенных осадков, дальше – начнется мокрый снег, местами с дождем. В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.

Температура воздуха в столице в ночь с 30 на 31 декабря –1-3 градусов, днем ​​потеплеет до +1 +3 градусов. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается до 2 градусов тепла. 31 декабря и 1 января в Киеве – сильный ветер.

Синоптик дала свежий прогноз на Новый год УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год-2020 будет морозно, однако осадков не ожидается.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 на 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

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