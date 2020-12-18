Николай, Новый год и Рождество в Украине не будут по-настоящему зимними: прогноз погоды на праздники

Погода на новогодние и рождественские праздники в Украине не будет по-настоящему зимней, утверждают синоптики. Температура будет колебаться вблизи 0 градусов, днем воздух будет прогреваться до +1… +2 градусов.

Но в новогоднюю ночь может выпасть снег.

Подробнее о том, какой будет погода на праздники, разбирался OBOZREVATEL (инфографику смотрите в конце этой публикации).

Какой будет погода на Николая

Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал OBOZREVATEL, что погода в День святого Николая в Украине, 19 декабря, будет "спокойной, практически без осадков и без ветра". Температура воздуха – около 0 градусов. Ночью мороз до -2, днем до +2 градусов. "Возможна какая-то морось, будет облачно", – добавил он.

Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.

Какой будет погода на католическое Рождество 25 декабря

По прогнозам Романа Мурмыло, с 24 декабря в Украине ожидается потепление. Ночью морозов может уже не быть, температура будет колебаться около 0 градусов. 25 декабря "будет достаточно тепло", – сообщил он. Температура воздуха днем может достигать +5… +7 градусов.

Вместе с тем народный синоптик Леонид Горбань озвучил OBOZREVATEL свой прогноз на 25 декабря, согласно которому этот день будет довольно морозным. "Ночью просчитывается мороз 7-10 градусов. Днем будет -4… -5 градусов", – уточнил он.

Какой будет погода на Новый год

По расчетам Леонида Горбаня, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель +1… +2 градуса. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.

Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3 градусов и снег или мокрый снег.

Какой будет погода на православное Рождество 7 января

Леонид Горбань рассказал, что в Сочельник 6 января и в Рождество 7 января ожидается небольшая оттепель до +1… +2 градуса. Осадков не предвидится. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.