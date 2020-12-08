Какой будет погода в Украине на Николая, Рождество и Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Погода в Украине этой зимой продолжит удивлять – утверждают синоптики. Так, в ближайшую неделю ожидается две волны потепления, ближе ко Дню святого Николая, 19 декабря, может снова похолодать, на Новый год потеплеть, а в январе – ударить сильные морозы.

О том, какой погоды ждать зимой, OBOZREVATEL рассказали известные синоптики.

Когда в Украине потеплеет

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло пояснил OBOZREVATEL, что текущее похолодание в Украине, когда ночью температура воздуха опускалась ниже -10 градусов, связано с сибирским антициклоном и холодным воздухом, пришедшим с востока.

Но уже в пятницу, 11 декабря, в Украину придет настоящее зимнее потепление. Морозы, до -6 градусов, смогут удержаться только в ночные часы, а днем воздух будет прогреваться до +2… +9.

С понедельника, 14 декабря, синоптик прогнозирует еще большее повышение температуры. Ночных морозов уже не будет, а днем температура воздуха поднимется до +2… +8 градусов. На этом погода пока стабилизируется, сообщил синоптик.

Погода на Николая может быть теплой Pinterest

Какой будет погода на Николая

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, какой может быть погода на День святого Николая, 19 декабря.

По ее словам, в Институте построили погодную модель, согласно которой примерно 20 декабря, "плюс-минус два дня", наступит похолодание.

"Вблизи 20 декабря должны пойти окончательные зимние процессы", – сообщила синоптик. И добавила, что точные показатели температуры практически невозможно прогнозировать на такой длительный срок.

Народный синоптик Владимир Деркач поделился своим долгосрочным прогнозом, который он ежегодно составляет на период между двумя праздниками Рождества – с 25 декабря по 7 января.

По его прогнозам, День святого Николая будет достаточно теплым для зимы.

"В декабре мы вообще не ожидаем сильных морозов. На Николая ночью возможна минусовая температура, но днем будет плюс", – сообщил синоптик. Он добавил, что существенных осадков не ожидается.

На Новый год будет плюсовая температура https://luxfon.com

Какой будет погода на Новый год

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила Вазира Мартазинова.

Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.

"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала она.

В январе возможно сильное похолодание http://desktopwallpapers.org.ua

Какой будет погода в январе

Как рассказала Мартазинова, во второй половине января возможно сильное похолодание.

"Что касается января, то там погодные условия очень сложные. По нашей модели получается, что в первой половине месяца будет неустойчивая температура, и она еще не будет такой низкой. А вот вторая половина будет значительно холоднее", – уточнила синоптик.

По ее словам, 20 декабря появится возможность сделать вывод о том, насколько точна эта модель.

"Но даже если этот прогноз даст ошибку, не будет такого резкого похолодания во второй половине января, это не страшно, потому что тепло пережить легче, чем похолодание", – заметила она.