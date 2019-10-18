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18 октября • обновлено в 10:32
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Когда закончится бабье лето в Украине: синоптики озвучили неожиданный прогноз

2.2т Читать материал на украинском

Гидрометцентр Украины прогнозирует постепенное понижение температуры на всей территории страны.

К выходным 26-27 октября температура воздуха понизится в среднем на 5 градусов. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, пока что нет оснований говорить об окончании "бабьего лета" – оно продлится еще, как минимум, 7 дней.

Бабье лето в Украине продлится, как минимум, еще неделю

Бабье лето в Украине продлится, как минимум, еще неделю

"Нового похолодания пока не видно. Просто постепенное понижение температуры по всей территории Украины. Только в конце недели могут пройти небольшие дожди в западных областях, но это не повлияет на ситуацию в целом", – пояснил синоптик.

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"Такая погода, "бабье лето", будет сохраняться до конца следующей недели. Где-то будет больше облачности, где-то меньше, туманы, но резкого изменения в погоде не ожидается", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее начальник Гидрометцентра Украины Николай Кульбида рассказал, что "бабье лето" в Украине будет затяжным.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
погода
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