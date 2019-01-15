Погода на Крещение: синоптик рассказала, что ждет ныряльщиков в прорубь

На Крещение, 19 января, в Украине вновь похолодает после незначительного потепления.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facbook. По ее прогнозу, утром в субботу ожидается небольшой мороз.

"Конечно, многих интересует утро 19 января, когда телевизионные люди с камерами и просто граждане с камерами на телефонах подтягиваются к ближайшим полыньям, чтобы зафиксировать информационный повод - прыжки выдающихся лиц и не очень выдающихся в проруби. Утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно", - написала она.

Крещение spasisam.ucoz.ru

Согласно данным Укргидрометцентра, теплее всего будет на юге Украины: в Крыму ожидается до 8 градусов тепла, в Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях – до 4 выше ноля.

"А пока ловим на нос и щеки первое солнце, которое начинает явно увеличиваться. И уже облаками, морозами и снегом нас не обмануть. Сегодня (15 января. – Ред.) половина зимы - позади!" - напоминает Диденко.

Тем временем, в Киеве на Крещения 19 января с 10:00 до 17:00 будет открыт восточный вестибюль станции метро "Гидропарк". Как отмечает Киевский метрополитен в Facebook, это сделают, чтобы всем желающим было удобнее добраться до мест купания.

На Крещение температура в Абу-Даби (ОАЭ) будет 22 градуса тепла, В Шарм-эль-Шейхе (Египет) - 20 выше ноля, а на Гоа - 33 градуса со знаком плюс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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