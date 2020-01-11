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11 января • обновлено в 17:00
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Погода на Крещение: синоптик озвучил аномальный прогноз в Украине

2.6т
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Погода в Украине на Крещение, которое христиане восточного обряда отметят 19 января, будет аномально теплой.

Днем температура воздуха будет выше нуля. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его прогнозам, в период с 11 по 20 января погода в Украине "будет практически одинаковая". "Ночью 0… -6 градусов, а днем +1… +7 градусов. Существенных осадков не ожидается", – уточнил он. Таким образом, на Крещение, 19 января, ожидается небольшой мороз ночью и плюсовые температуры днем, – подытожил синоптик.

Крещение

Крещение

Он назвал подобную погоду нехарактерной для середины января. Ее вызывают "умеренно-влажные и умеренно-теплые воздушные массы с Атлантики", – пояснил синоптик.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее был озвучен прогноз погоды на выходные. По оценкам синоптиков, погода в Киеве ожидается совсем не зимняя.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Крещение Прогноз погоды Эксклюзив
Место
Украина
Тег
погода
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