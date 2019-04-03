Погода на Благовещение: синоптик дала прогноз по Украине

В Украине на Благовещение Пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля, ожидается теплая погода с осадками.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области дожди.

По ее прогнозу, со второй половины дня дожди распространятся и на северную часть, включая Киев.

Температура ночью составит 1-7 градусов тепла; днем 9-15°, на юге Украины воздух прогреется местами до +17°.

В Киеве 7 апреля ночью прогнозируется 1-6 градусов тепла, днем 10-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

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