|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Погода на Благовещение: синоптик дала прогноз по Украине

4.1тЧитать материал на украинском

В Украине на Благовещение Пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля, ожидается теплая погода с осадками.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области дожди.

По ее прогнозу, со второй половины дня дожди распространятся и на северную часть, включая Киев.

Температура ночью составит 1-7 градусов тепла; днем 9-15°, на юге Украины воздух прогреется местами до +17°.

Погода на Благовещение: синоптик дала прогноз по Украине
Новости
Прогреет до +15: синоптик дала теплый прогноз по Украине

В Киеве 7 апреля ночью прогнозируется 1-6 градусов тепла, днем 10-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения