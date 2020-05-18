Погода в Украине летом-2020 ожидается переменчивой – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но могут быть и прохладные периоды.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Апостоф". По ее словам, всему виной Азорский антициклон.

"На протяжении сезона у нас могут быть периоды очень жаркой погоды, когда температура воздуха будет превышать 30, а местами и 35 градусов тепла. Но могут быть и прохладные периоды. Правда дело в том, что погоду у нас, как правило, обуславливает Азорский антициклон. Это область высокого давления, поэтому если и будут резкие смены погоды, то они не будут такими частыми, как мы наблюдали, например, в мае", – сказала она.

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Обильных осадков на протяжении всего летнего сезона в Украине наблюдаться не будет.

"Долгосрочные, сезонные прогнозы погоды делают основные климатические центры мира, например, лаборатория исследования атмосферы и океанов США. Согласно их последнему прогнозу, ожидается, что в этом году лето у нас будет достаточно теплое, но засушливое. Дефицит осадков, который наблюдался у нас на протяжении последнего периода, будет и дальше сохраняться", – отметила Балабух.

Вместе с тем, по ее мнению, осадки этим летом, если и будут "атаковать" Украину, то редко, но метко.

"Сейчас сохраняется тенденция к увеличению интенсивности этих явлений и это лето не будет исключением", – резюмировала Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в начале июня будет достаточно жаркой – в южных и северных регионах, а также в центре температура воздуха поднимется до +26..+29 градусов.

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