"Погода крутит кандибоберы!" Синоптик предупредила о смене температуры в Украине

В Украине погода во вторник, 27 августа будет теплая, а местами засушливая и без осадков.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что август подбирается к осени потихоньку.

"Вроде температура воздуха высокая, летняя, однако именно сочетание жары и сухой длительной погоды так высушивает и скручивает листья в какие-то ржавые кандибоберы, что сомнений не остается – скоро Первое сентября", – отметила она.

Диденко рассказала, что 27 августа погоду Украины снова будет определять антициклон, который не принесет дождей.

"Потому что сухой воздух, пересушенной окружающей средой с пылью будет доминировать в Украине в ближайшее время. Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23 + 27 градусов", – добавила она.

На юге страны средняя температура будет + 15 + 21, на северо-востоке + 10 + 14 градусов.

Погода в Украине

В Киеве вторник, 27 августа погода будет сухой и жаркой, днем ​​около +27 градусов. Температура на спад пойдет только в четверг, 29 августа. Но дождей тоже не предвидится.

"Поэтому пейте побольше воды, поливайте цветы и не забывайте ставить на улице мисочки с водой для бездомных животных. Еще лето, поэтому любуемся им", – добавила Диденко.

Карта погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа антициклон Corina принесет сухую и солнечную погоду в Украину.

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