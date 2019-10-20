"Погода – конфетка!" Синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В начале следующей недели в Украине сохранится сухая и теплая погода, днем столбики термометров покажут около +20. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В понедельник, 21 октября, теплее всего будет в Закарпатье – там сохраняются рекордные для середины октября +23. На юге и востоке будет несколько прохладней – там средняя температура воздуха составит +17. В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​около +20 градусов.

Во вторник, 22 октября, погода будет сухой и ветреной. В Закарпатье сохраняются летние +23, а в западных и северных областях Украины столбики термометров не поднимутся выше +14...+15.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, дождей не ожидается и дальше, лишь 24 октября есть вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха в Украине во второй половине следующей недели снизится на 2-5 градусов.

Интернет-пользователи радостно встретили новость о продолжении бабьего лета:

"Супер! Радуемся)"

"Люблю осень. А в этом году она удивительная) Вот только грибов нет..."

"Спасибо! Погода просто конфетка!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народній синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придут морозі и снег.

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