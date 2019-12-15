Тюльпаны в декабре: Геращенко показала "следы весны" в Украине

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко поделилась фотографиями последствий аномально теплой погоды в начале зимы в Украине.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Facebook. "Сегодня точно 15 декабря?" – спросила политик и показала зеленые листья на деревьях и распускающиеся цветы.

"За окном почти весна. Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии", – написала Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за антициклона в Украине в ближайшее время установится теплая погода.

Ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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