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15 декабря • обновлено в 22:48
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Тюльпаны в декабре: Геращенко показала "следы весны" в Украине

1.6т
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Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко поделилась фотографиями последствий аномально теплой погоды в начале зимы в Украине.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Facebook. "Сегодня точно 15 декабря?" – спросила политик и показала зеленые листья на деревьях и распускающиеся цветы.

"За окном почти весна. Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии", – написала Геращенко.

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Тюльпаны в декабре: Геращенко показала "следы весны" в Украине

facebook.com/iryna.gerashchenko

Тюльпаны в декабре: Геращенко показала "следы весны" в Украине

facebook.com/iryna.gerashchenko

Тюльпаны в декабре: Геращенко показала "следы весны" в Украине

facebook.com/iryna.gerashchenko

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Комментарии к посту

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Как сообщал OBOZREVATEL, из-за антициклона в Украине в ближайшее время установится теплая погода.

Ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
погода фотографии потепление тепло
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