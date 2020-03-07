В субботу, 7 марта, в Украине ожидается переменная погода: в половине регионов будет облачно с прояснениями, а ближе к западу снова прогнозируют дожди.
О том свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Холоднее всего будет в Закарпатской области. Температура ночью опуститься до +4, днем ожидается +10.
В Тернопольской, Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской и Черновицкой областях будет дождливо и до +11. Аналогичная погода ожидает Киевскую и Черниговскую области. В Сумах до +13 и сухо.
Погода в Украине 7 марта
polvisti.com
В центральных регионах (Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области) будет облачно с прояснениями. Температура поднимется до +14...+17.
На востоке Украины будет солнечно и 18 градусов тепла. Осадков не будет.
В Николаевской и Херсонской области – до +17. На Одесщине холоднее – до +11, без осадков.
В Киеве 7 марта будет дождь. Воздух прогреется до +11...+13.
Погода в Украине 7 марта
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на весну: в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а в мае придет практически летняя погода.
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