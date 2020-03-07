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7 марта • обновлено в 04:55
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Появился дождливый прогноз погоды на сегодня

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В субботу, 7 марта, в Украине ожидается переменная погода: в половине регионов будет облачно с прояснениями, а ближе к западу снова прогнозируют дожди.

О том свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Холоднее всего будет в Закарпатской области. Температура ночью опуститься до +4, днем ожидается +10.

В Тернопольской, Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской и Черновицкой областях будет дождливо и до +11. Аналогичная погода ожидает Киевскую и Черниговскую области. В Сумах до +13 и сухо.

Погода в Украине 7 марта

Погода в Украине 7 марта

polvisti.com

В центральных регионах (Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области) будет облачно с прояснениями. Температура поднимется до +14...+17.

На востоке Украины будет солнечно и 18 градусов тепла. Осадков не будет.

В Николаевской и Херсонской области – до +17. На Одесщине холоднее – до +11, без осадков.

В Киеве 7 марта будет дождь. Воздух прогреется до +11...+13.

Погода в Украине 7 марта

Погода в Украине 7 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на весну: в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а в мае придет практически летняя погода.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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