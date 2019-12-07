Никакого снега: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В субботу, 7 декабря, почти на всей на территории Украины установится сухая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Следует отметить, что небольшие дожди обещают в западных областях страны.

Погода в Украине

В Киеве в субботу также ожидается сухая и относительно теплая погода. Возможен слабый юго-западный ветер. Температура воздуха весь день будет колебаться в районе 1-3 градусов тепла, а вечером упадет до -1 градуса.

Прогноз погоды на 7 декабря Укргидрометцентр

В остальных городах Украины установится следующая температура:

Ужгород – +2...+4;

Львов – +2...+4;

Ивано–Франковск – +3...+5;

Тернополь – +2...+4;

Черновцы – +3...+5;

Хмельницкий – +2...+4;

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4;

Житомир – +3...+5;

Винница – +2...+4;

Одесса – +6...+8;

Николаев – +7...+9;

Херсон – +6...+8;

Симферополь – +6...+8;

Кропивницкий – +3...+5;

Черкассы – +2...+4;

Чернигов – +2...+4;

Сумы – +1...+3;

Полтава – +2...+4;

Днепр – +3...+5;

Запорожье – +5...+7;

Донецк – +3...+5;

Луганск – +3...+5;

Харьков – +3...+5;

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всех выходных 7-8 декабря снега в Украине ждать не стоит.

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