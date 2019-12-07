Никакого снега: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В субботу, 7 декабря, почти на всей на территории Украины установится сухая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +5 градусов.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Следует отметить, что небольшие дожди обещают в западных областях страны.
Погода в Украине
В Киеве в субботу также ожидается сухая и относительно теплая погода. Возможен слабый юго-западный ветер. Температура воздуха весь день будет колебаться в районе 1-3 градусов тепла, а вечером упадет до -1 градуса.
Прогноз погоды на 7 декабря
Укргидрометцентр
В остальных городах Украины установится следующая температура:
Ужгород – +2...+4;
Львов – +2...+4;
Ивано–Франковск – +3...+5;
Тернополь – +2...+4;
Черновцы – +3...+5;
Хмельницкий – +2...+4;
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4;
Житомир – +3...+5;
Винница – +2...+4;
Одесса – +6...+8;
Николаев – +7...+9;
Херсон – +6...+8;
Симферополь – +6...+8;
Кропивницкий – +3...+5;
Черкассы – +2...+4;
Чернигов – +2...+4;
Сумы – +1...+3;
Полтава – +2...+4;
Днепр – +3...+5;
Запорожье – +5...+7;
Донецк – +3...+5;
Луганск – +3...+5;
Харьков – +3...+5;
Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всех выходных 7-8 декабря снега в Украине ждать не стоит.
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