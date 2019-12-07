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7 декабря • обновлено в 09:35
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Никакого снега: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

3.8т
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В субботу, 7 декабря, почти на всей на территории Украины установится сухая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Следует отметить, что небольшие дожди обещают в западных областях страны.

Погода в Украине

Погода в Украине

В Киеве в субботу также ожидается сухая и относительно теплая погода. Возможен слабый юго-западный ветер. Температура воздуха весь день будет колебаться в районе 1-3 градусов тепла, а вечером упадет до -1 градуса.

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Прогноз погоды на 7 декабря

Прогноз погоды на 7 декабря

Укргидрометцентр

В остальных городах Украины установится следующая температура:

  • Ужгород – +2...+4;

  • Львов – +2...+4;

  • Ивано–Франковск – +3...+5;

  • Тернополь – +2...+4;

  • Черновцы – +3...+5;

  • Хмельницкий – +2...+4;

  • Луцк – +3...+5

  • Ровно – +2...+4;

  • Житомир – +3...+5;

  • Винница – +2...+4;

  • Одесса – +6...+8;

  • Николаев – +7...+9;

  • Херсон – +6...+8;

  • Симферополь – +6...+8;

  • Кропивницкий – +3...+5;

  • Черкассы – +2...+4;

  • Чернигов – +2...+4;

  • Сумы – +1...+3;

  • Полтава – +2...+4;

  • Днепр – +3...+5;

  • Запорожье – +5...+7;

  • Донецк – +3...+5;

  • Луганск – +3...+5;

  • Харьков – +3...+5;

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всех выходных 7-8 декабря снега в Украине ждать не стоит.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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