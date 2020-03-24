В Украину возвращается весна: синоптики дали свежий прогноз

В среду, 25 марта, в Украине ожидается незначительное потепление, однако "минуса" все еще не покинут территорию страны.

Во всех регионах прогнозируют переменную облачность. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на западе страны. Минимальные -5 ждут жителей Ивано-Франковщины.

В центре Украины немного теплее – прогнозируют заморозки ночью до -4.

Аналогичная температура воздуха ожидается и в северных регионах.

На востоке страны будет минимум -3. Днем воздух прогреется до +8.

Осадков нигде не прогнозируют.

В Украину возвращается весна: прогноз погоды на 25 марта Рамблер

В западных областях заморозки сохранятся. Кроме Ивано-Франковщины, холодно будет также на Львовщине и Буковине. На Закарпатье и в Волынской области прогнозируют -4.

В центре страны – в Черкасской , Кировоградской и Полтавской областях ночью будет -1...-4. Такая же ситуация на Винниччине.

Погода 25 марта Скриншот

На юге будет тепло: до +11 в Херсонской области. "Минус" прогнозируют только на Николаевщине.

На востоке страны будет -1...-3 ночью и до +8 днем. Ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

В Киеве 25 марта до +6 и также сухо.

Погода в Киеве 25 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань спрогнозировал, что в Украину вернется теплая весенняя погода только в начале апреля, когда средняя температура будет свыше 5 градусов тепла.

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