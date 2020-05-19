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19 мая • обновлено в 15:10
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Погода 20 мая: появился прогноз на похолодание в Украине

3.7т
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В среду, 20 мая, в Украине будет прохладно, однако дожди на большей части территорий прекратятся.

Такой прогноз появился на странице синоптика Натальи Диденко в Telegram-канале.

"20-го мая атмосферные фронты переместятся на центральную часть Украины, дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма", – рассказала Диденко.

Погода 20 мая: появился прогноз на похолодание в Украине

Погода 20 мая: появился прогноз на похолодание в Украине

meteoprog.ua

По ее прогнозам, в западных и центральных областях завтра существенных осадков не будет.

"В центральных областях днем ​​будет светить солнце. Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым", – написала Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью +8...+12 градусов, на юге +10...+15 градусов, днем ​​в Украине предполагается +14...+19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17...+24 градуса.

Тепла не видно: появился прогноз на похолодание в Украине

Telegram-канал Натальи Диденко

По словам Диденко, в Киеве 20-го мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем ​​в среду 17 градусов.

"Особого тепла пока не видно, разве что со следующей недели, дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог предупредила о переменчивой погоде в Украине летом 2020 года – будет жара и засуха, однако ожидаются и прохладные периоды.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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