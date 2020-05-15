Дожди по всей Украине: синоптики уточнили прогноз на начало выходных

Погода в Украине в субботу, 16 мая, принесет ночные дожди на западе, севере и в центре. На юге и востоке будет преобладать сухая погода.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем интенсивная влажная зона перейдет на восточные области. На остальной территории Украины, в северных и центральных областях, существенных дождей не предвидится.

Температура воздуха ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков – +4..+8 градусов, на юге – +8..+13 градусов. Днем температура будет в пределах +14..+19 градусов, на юге +1 ..+22 градуса. Свежее будет на востоке, где будут идти дожди, – +11..+14 градусов.

В Киеве ближайшей ночью – дождь, температура +6..+8 градусов, днем – без существенных осадков с температурой +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

"Погода, как видите, на все вкусы. Хорошо гулять, хорошо работать – только не забудьте зонты, темные очки, резиновые перчатки для пересадки цветочков, купите парочку петуний, подстригите свои кудри, поизучайте историю вашей улицы", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань отметил, что дожди, которые на днях накрыли чуть ли не всю Украину, вызвав незначительное похолодание, продлятся до 15 мая, а затем снова продолжатся через несколько дней.

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