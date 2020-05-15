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16 мая • обновлено в 03:08
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Погода 16 мая: синоптики предупредили о дождях

8.3т
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Погода в Украине в субботу, 16 мая, принесет ночные дожди на западе, севере и в центре. На юге и востоке будет преобладать сухая погода.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем интенсивная влажная зона перейдет на восточные области. На остальной территории Украины, в северных и центральных областях, существенных дождей не предвидится.

Температура воздуха ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков – +4..+8 градусов, на юге – +8..+13 градусов. Днем температура будет в пределах +14..+19 градусов, на юге +1 ..+22 градуса. Свежее будет на востоке, где будут идти дожди, – +11..+14 градусов.

Дожди по всей Украине: синоптики уточнили прогноз на начало выходных

В Киеве ближайшей ночью – дождь, температура +6..+8 градусов, днем – без существенных осадков с температурой +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

"Погода, как видите, на все вкусы. Хорошо гулять, хорошо работать – только не забудьте зонты, темные очки, резиновые перчатки для пересадки цветочков, купите парочку петуний, подстригите свои кудри, поизучайте историю вашей улицы", – написала синоптик.

Дожди по всей Украине: синоптики уточнили прогноз на начало выходных
Дожди по всей Украине: синоптики уточнили прогноз на начало выходных

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань отметил, что дожди, которые на днях накрыли чуть ли не всю Украину, вызвав незначительное похолодание, продлятся до 15 мая, а затем снова продолжатся через несколько дней.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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