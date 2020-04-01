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1 апреля • обновлено в 07:52
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Синоптики предупредили о новом похолодании в Украине: весна отменяется

6.1т
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В среду, 1 апреля, в Украине ожидается облачная погода и новая волна похолодания.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Существенных осадков не прогнозируют.

Ночью в большинстве областей будут наблюдаться заморозки, местами температура опустится до −5°. Ветер западный, 5-10 м/с, на севере Украины возможны порывы до 15 м/с.

Синоптики предупредили о новом похолодании в Украине

Синоптики предупредили о новом похолодании в Украине

eadaily.com

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −5…−4°, днем температура воздуха составит +4…+5°.

Погода в Украине 1 апреля

Погода в Украине 1 апреля

Скриншот

На западе страны температура воздуха ночью составит −5…−4°, днем столбики термометров покажут +5…+7°.

В восточной части ночью ожидается до −4…−2°, днем температура воздуха составит +4…+5°.

На юге страны ночью прогнозируется −3…0°, днем воздух прогреется до +6…+8°.

Погода в Киеве 1 апреля

Погода в Киеве 1 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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