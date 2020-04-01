В среду, 1 апреля, в Украине ожидается облачная погода и новая волна похолодания.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Существенных осадков не прогнозируют.
Ночью в большинстве областей будут наблюдаться заморозки, местами температура опустится до −5°. Ветер западный, 5-10 м/с, на севере Украины возможны порывы до 15 м/с.
Синоптики предупредили о новом похолодании в Украине
eadaily.com
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −5…−4°, днем температура воздуха составит +4…+5°.
Погода в Украине 1 апреля
Скриншот
На западе страны температура воздуха ночью составит −5…−4°, днем столбики термометров покажут +5…+7°.
В восточной части ночью ожидается до −4…−2°, днем температура воздуха составит +4…+5°.
На юге страны ночью прогнозируется −3…0°, днем воздух прогреется до +6…+8°.
Погода в Киеве 1 апреля
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.
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